Замдиректора ФСИН написал заявление об отставке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко попросил об отставке, сообщил "Интерфаксу" правозащитник и бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Но решение (по заявлению об отставке - ИФ) его руководством еще не принято", - добавил правозащитник. Мельников отметил, что замдиректора ФСИН написал заявление по собственному желанию.

"В последнее время Максименко открыто общался со СМИ и институтами гражданского общества. Будем надеяться, что если он покинет свой пост, его курс на открытость ФСИН будет продолжен", - отметил правозащитник. По словам Мельникова, его опыт работы в ОНК показал, что прозрачность работы ФСИН помогает существенно снизить число нарушений прав заключенных.

Максименко не ответил на звонок "Интерфакса".

Максименко был назначен на должность заместителя директора ФСИН указом президента РФ в апреле 2016 года. Он награжден госнаградами, а также является почетным работником уголовно-исполнительной системы.

В октябре президент РФ Владимир Путин сменил главу ФСИН. Он отправил в отставку прежнего руководителя ведомства Геннадия Корниенко и назначил на этот пост бывшего сотрудника ФСБ Александра Калашникова.

В ноябре Калашников в беседе с журналистами затруднился сказать, возможны ли в ближайшем будущем кадровые изменения в системе ФСИН из-за смены руководства. "Надо оценить ситуацию, разобраться, никто не собирается рубить с плеча и просто бездумно терять людей, поэтому я пока не готов сказать в отношении возможных кадровых перестановок", - сообщил руководитель ведомства.