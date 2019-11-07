МВД заочно обвинила журналиста "Росбалта" в клевете на Алишера Усманова

Ему также инкриминируют вымогательство более 3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Ракишева

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Швареву предъявили заочно обвинение в клевете и вымогательстве, в понедельник суд решит вопрос о его заочном аресте", - сказал Жеребенков.

По словам адвоката, следствие считает, что журналист распространил заведомо ложные сведения о бизнесмене Алишере Усманове, порочащие его честь и достоинство, а также подрывающие его репутацию.

Также, по версии обвинения, Шварев вымогал 3,3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, якобы "угрожая распространением ложных сведений, дискредитирующих и позорящих сведений", которые могут причинить существенный вред интересам предпринимателя.

В настоящее время журналист, по словам адвоката, находится на лечении в Риге. В связи с этим следствие объявило его в международный розыск.

Свою вину Шварев не признаёт.

Как следует из обвинения, Шварев с неким Алишером Абдуллаевым с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. Данные сведения, как установили в полиции, являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена и причиняют ему тем самым моральный вред.

Кроме того, по данным следствия, с октября прошлого года Шварев, Абдуллаев и другие пока неустановленные лица разместили на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга "Fincraft Resources" Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и др. На требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию, Шварев и Абдуллаев якобы потребовали передать им 50 тысяч долларов (около 3 млн 310 тысяч рублей по курсу 2018 года). В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять ложные и дискредитирующие предпринимателя сведения.

Со своей стороны адвокат Шварева считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста заказным.

"Обвинение абсолютно не конкретизировано, надумано и необоснованно, можно сказать какое-то виртуальное обвинение", - сказал Жеребенков.