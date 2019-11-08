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Специалисты разрешили конфликт между амурским тигром и староверцем из ЕАО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты мониторинговой группы центра "Амурский тигр" во время экспедиции в Еврейскую автономную область возместили ущерб жителю поселка Новый, у которого тигр убил коня, сообщает пресс-служба центра.

"Группа специалистов отправилась в таёжный поселок Новый, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, созданную тигром Сайханом. Недавно от лап молодого тигра погиб конь, принадлежавший одному из представителей староверческой общины, компактно проживающей в посёлке", - говорится в сообщении.

Специалисты смогли выявить тигра, убившего коня, так как его передвижения отслеживались с помощью специального ошейника.

"Предвидя возможную конфликтную ситуацию с общиной староверов, которые живут погранично с участком охоты амурского тигра и пасут там домашних животных, ранее сотрудники Центра приобрели и установили в населённом пункте несколько комплектов электроизгороди", - отмечается в сообщении.

Но пока оборудование было в пути, Сайхан успел поймать и задавить в тайге коня, принадлежавшего одному из членов общины.

"Несмотря на то, что животное было без присмотра и далеко от населенного пункта, мы возмещаем ущерб, нанесённый тигром. Мониторинговая группа передала потерпевшему гражданину коня с аналогичными возрастными и племенными характеристиками", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также выразили надежду на то, что владелец погибшего животного не в обиде на тигра Сайхана, "который, по сути, ни в чём не виноват".

Еврейская автономная область Россия Сайхан

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