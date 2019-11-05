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Приморский охотник попал в больницу после нападения тигра

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Житель Приморья пострадал в результате нападения амурского тигра, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого УМВД.

"Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску проводят доследственную проверку по факту инцидента, связанного с нападением тигра на человека в лесу, на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка. Мужчина госпитализирован", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, охотник несколько раз выстрелил в воздух и спугнул зверя.

В уссурийском МВД отметили, что у пострадавшего есть разрешение на охоту, оружие зарегистрировано в установленном порядке.

Амурский тигр - самый крупный тигр в мире, он занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, на российском Дальнем Востоке обитает не менее 540 этих редких хищников.

Приморье

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