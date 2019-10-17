Студентов из пострадавших от наводнения районов Иркутской области будут учить бесплатно

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - 308 студентов первых и вторых курсов вузов и колледжей, которые живут в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, переведут с платного обучения на бюджетные места. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ссылаясь на вице-премьера Виталия Мутко, который курирует восстановление пострадавших районов, чиновники уточнили, что по 79 студентам колледжей такое решение уже принято. Решение по студентам вузов будет принято в ближайшее время.

"Потому что много разных вузов - коммерческие, ведомственные. Мы договорились, чтобы первый семестр никто не оплачивал. Такие указания всем высшим учебным заведениям даны", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Летом 2019 года в Иркутской области было две волны масштабных подтоплений. В конце июня пострадали 10 районов, в которых живет 42 760 человек, в конце июля - шесть районов и 5424 человека.