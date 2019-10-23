В Тулуне загорелся оставшийся после наводнения строительный мусор

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Строительный мусор, оставшийся после летнего наводнения, горит в городе Тулун Иркутской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в среду в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Как отмечается, площадь пожара составляет 3 га. Свалку опахали, очагов много по периметру. Пострадавших и угрозы населению нет, сказал сотрудник пресс-службы.

В ликвидации огня на седьмом километре Гадалейского тракта в Тулуне задействованы пожарная автоцистерна, две водовозки и бульдозер.

Дознаватели МЧС совместно с полицейскими устанавливают причастных к возгоранию.

В адрес мэра Тулуна направлено письмо о срочном принятии мер по ликвидации возгорания.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны масштабного наводнения. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, Тулунский район.