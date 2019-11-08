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Минкультуры РФ воспользуется опытом аэропортов при охране музеев

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ планирует внедрить систему выявления неадекватных посетителей непосредственно на входе в музеи для обеспечения безопасности экспонатов, при этом ведомство учтет опыт охраны в аэропортах, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"Действительно, музеи находятся на передовой линии общественного внимания и в связи с этим изредка, но случаются случаи девиантного поведения отдельных лиц. И этому тоже нужно научиться противостоять", - сказал Кононов, сославшись на опыт аэропортов - "ведь там наблюдение за пассажирами начинается, как только они входят в здание".

"Оно (наблюдение - ИФ) незаметно, но если человек чем-то привлекает к себе внимание, к нему подойдут, проверят документы, спросят его о самочувствии. Нам то же самое нужно постепенно внедрять в музеи. Потому что интерес к ним растет, число посещений выставок, экспозиций растет, а шедевры требуют к себе особого отношения в плане безопасности", - отметил глава департамента Минкультуры.

В мае 2018 года картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") сильно повредил в Третьяковской галерее приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама. Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

27 января 2019 года в Третьяковской галерее произошла резонансная кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полотно вынесли из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в музей.

Минкультуры РФ Владислав Кононов

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