Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы уроженца Крыма Дениса Чуприкова по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно приговору судьи Елены Аверченко, Чуприков признан виновным в хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Наказание он должен будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

В свою очередь, адвокат Светлана Горбунова попросила суд назначить Чуприкову условное наказание, указав на то, что степень общественной опасности совершенного ее подзащитным преступления "преувеличена". Сам подсудимый в последнем слове также просил об условном наказании.

Представители Третьяковки согласились с гособвинением и поддержали предложение прокурора о мере наказания для Чуприкова.

Кража у всех на глазах

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходила выставка художника "Магия цвета". Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

На следующий день в поселке Заречье Московской области по подозрению в хищении картины был задержан 32-летний уроженец Крыма Чуприков. Как выяснилось, он спрятал картину на месте стройки.

Первоначально следствие полагало, что Чуприков действовал в составе группы лиц, но затем это состав был исключен из его обвинения. Согласно окончательной фабуле дела, Чуприков действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".

Потерпевшими по уголовному делу было признаны министерство культуры, получившее материальный ущерб, и Третьяковка, деловая репутация которой пострадала.

Чуприков изначально признал вину частично, отрицая порчу похищенного полотна. При этом, как сообщала его адвокат, он добровольно возместил стоимость восстановительных работ с картиной в размере 13 тысяч рублей.

Уже в суде - под конец судебного следствия - Чуприков заявил, что решил признать вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием "хайпануть". По его словам, преступление он спланировал "спонтанно" и хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения.