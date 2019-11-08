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19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили в Приморье

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Группу из 19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили на свободу на юге Приморского края с борта научно-исследовательского судна"Профессор Кагановский".

"С утра начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены", - сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На трех крупных белух установили спутниковые метки, которые позволят ученым следить за их передвижением.

Планируется, что из бухты Успения, где проходил выпуск, "Профессор Кагановский" вернется в "китовую тюрьму", где возьмет на борт очередную партию животных.

Параллельно в бухте Средняя шла погрузка следующей партии из 13 белух на научно-исследовательское судно "Зодиак". Сразу после погрузки в бухте поднялся ветер и пошла волна. В пятницу судно направится в бухту Успения к месту выпуска животных.

Как сообщалось, в бухте Средняя в Приморье, которую называют "китовой тюрьмой", оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и одновременно выпустить у Лазовского заповедника в Приморье в бухте Успения. Погрузка животных шла со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды белух выпустят в три этапа.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморье

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