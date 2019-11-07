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Из "китовой тюрьмы" вывезли 19 белух

Оставшихся в "китовой тюрьме" животных решили выпустить тремя партиями

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Из бухты Средняя в Приморье вышло научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" с 19 белухами на борту. Животных из "китовой тюрьмы" планируют выпустить 8 ноября в бухте Успения в Приморье, сообщил эксперт "Гринписа России" Оганес Таргулян.

До сих пор в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Сначала их планировали погрузить на два судна и одновременно выпустить в бухте Успения у Лазовского заповедника. Погрузка животных началась во вторник. Ее пришлось приостановить из-за ухудшения погоды. Затем было принято решение выпустить млекопитающих в три этапа.

По его словам, погода на месте хорошая.

Предполагается, что 19 белух выпустят в пятницу в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморском крае. Дорога из "китовой тюрьмы" к месту выпуска займет около 8 часов.

Как сообщалось, в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и выпустить у Лазовского заповедника в Приморье. Погрузка животных проходила со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды их выпустят в три этапа.

7 ноября началась погрузка белух на судно "Зодиак". Затем "Профессор Кагановский" вернется в бухту Средняя, ориентировочно, 9 ноября, и заберет оставшихся в "китовой тюрьме" животных.

В 2018 году в Охотском море выловили более сотни белух и косаток, в том числе для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя близ Находки, зоозащитники назвали бухту "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета было принято решение реадаптировать животных и вернуть в океан. В связи с нарушениями при их вылове были возбуждены уголовные и административные дела.

Млекопитающих начали вывозить из Приморья в Охотское море в специальных контейнерах небольшими партиями в июне. Сначала их вывозили в фурах и по реке, затем, из-за распутицы стали вывозить морем.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Хабаровский край ВНИРО Приморье Охотское море Гринпис России

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