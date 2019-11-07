Из "китовой тюрьмы" вывезли 19 белух

Оставшихся в "китовой тюрьме" животных решили выпустить тремя партиями

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Из бухты Средняя в Приморье вышло научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" с 19 белухами на борту. Животных из "китовой тюрьмы" планируют выпустить 8 ноября в бухте Успения в Приморье, сообщил эксперт "Гринписа России" Оганес Таргулян.

До сих пор в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Сначала их планировали погрузить на два судна и одновременно выпустить в бухте Успения у Лазовского заповедника. Погрузка животных началась во вторник. Ее пришлось приостановить из-за ухудшения погоды. Затем было принято решение выпустить млекопитающих в три этапа.

По его словам, погода на месте хорошая.

Предполагается, что 19 белух выпустят в пятницу в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморском крае. Дорога из "китовой тюрьмы" к месту выпуска займет около 8 часов.

Как сообщалось, в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и выпустить у Лазовского заповедника в Приморье. Погрузка животных проходила со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды их выпустят в три этапа.

7 ноября началась погрузка белух на судно "Зодиак". Затем "Профессор Кагановский" вернется в бухту Средняя, ориентировочно, 9 ноября, и заберет оставшихся в "китовой тюрьме" животных.

В 2018 году в Охотском море выловили более сотни белух и косаток, в том числе для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя близ Находки, зоозащитники назвали бухту "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета было принято решение реадаптировать животных и вернуть в океан. В связи с нарушениями при их вылове были возбуждены уголовные и административные дела.

Млекопитающих начали вывозить из Приморья в Охотское море в специальных контейнерах небольшими партиями в июне. Сначала их вывозили в фурах и по реке, затем, из-за распутицы стали вывозить морем.