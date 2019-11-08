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Кандидатов с гражданством РФ не стали снимать с выборов в иностранные члены РАН

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук решил не снимать с выборов в РАН кандидатов в иностранные члены Академии, у которых есть два гражданства - иностранное и российское. 8 ноября по этому вопросу прошло голосование. Выборы пройдут на следующей неделе.

Докладывая о подготовке к выборам, вице-президент РАН Валерий Козлов сообщил, что по меньшей мере у двух кандидатов в иностранные члены Академии есть по два гражданства.

Устав Академии предусматривает, что ее иностранным членом может быть только иностранный гражданин. Конституция и российские законы предполагают, что на территории России человек с российским гражданством должен рассматриваться кк гражданин России.

"Поэтому строго если следовать уставу, в иностранные члены не могут избираться те, которые имеют двойное гражданство", - объяснил коллизию президент РАН Александр Сергеев.

На данный момент иностранными членами Академии уже избраны около 400 ученых с мировым именем, проживающих за рубежом но имеющих российское гражданство.

Мнения в президиуме разделились.

Сергеев поставил на голосование два варианта решения: "не резать по живому", "не будить лихо, пока лихо спит" и допустить до выборов кандидатов в иностранные члены с двойным гражданством, - либо действовать строго и снять их с голосования.

Большинство голосов получил первый вариант.

Президиум решил после выборов создать рабочую группу, которая регламентирует эту проблему. Также после выборов будет обсуждаться, что делать с уже избранными иностранными членами с двумя гражданствами. Сергеев предложил предоставить им статус "почетных докторов РАН", к которому не предъявлялось бы строгих ограничений.

РАН Александр Сергеев Валерий Козлов

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