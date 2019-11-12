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Путин назвал достойными всех кандидатов в академики и членкоры РАН

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал достаточно прозрачными грядущие выборы в Российскую академию наук, а всех кандидатов охарактеризовал как "очень достойных людей". Он заявил это на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым.

"Среди кандидатов, слава богу, не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий. Все люди очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук", - сказал глава государства и пожелал всем им удачи.

Сергеев сказал, что в этом году набор идет не на все вакансии, освободившиеся "по естественным причинам", а примерно на 70%. Профессиональные и этические качества соискателей оценили экспертные и этические комиссии и рекомендовали утвердить 58% кандидатов в академики и 33% - в члены-корреспонденты, добавил он.

"Это не значит, что точно могут быть выбраны они - выбирать будут из тех, кто подан, но рекомендация наших экспертных комиссий очень важна", - отметил президент РАН.

Конкурс в академики - четыре человека на место, в членкоры - девять человек на место.

В сентябре комиссия РАН по борьбе со лженаукой сообщила о плагиате и признаках лженауки в работах у 56 кандидатов в академики и членкоры. Экспертные комиссии отделений РАН проверили эти данные и сочли возможным рекомендовать 14 человек из этих 56, заявил 29 октября главный ученый секретарь президиума Академии Николай Долгушкин.

В ноябре комиссия сообщила о признаках лженаучности в работах некоторых соискателей. Четверо из них, по ее сведениям, продвигают релиз-активные препараты, которые в феврале 2017 года были признаны лженаучными вместе с прочими принципами гомеопатии.

Еще один кандидат предложил "классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом", а также "рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения", говорится в докладе. Еще один кандидат допускает бесконтактную передачу информации "о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся".

11 ноября комиссия по лженауке отозвала свои возражения по двум кандидатам.

РАН Академия Минздрав комиссия по лженауке Владимир Путин Александр Сергеев

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