Комиссия по борьбе со лженаукой нашла псевдонаучные публикации у шести кандидатов в академики

Один из них считает хищничество и паразитизм животных результатами грехопадения

Вид на здание президиума Российской академии наук Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Российской академии наук по лженауке представила информацию о шести кандидатах в академики, которые занимаются продвижением псевдонаучных идей или "релиз-активных" медицинских препаратов, не содержащих действующего вещества. Как пишет "Коммерсантъ", эти данные представлены перед выборами в середине ноября.

Четыре кандидата публиковали работы о "так называемых релиз-активных препаратах", которые в феврале 2017 года комиссия признала лженаучными вместе с прочими принципами гомеопатии. Комиссия тогда сделала вывод, что объяснения механизмов действия гомеопатии противоречат химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет. После публикации этого меморандума ученые, ставшие сейчас кандидатами в академики, попросили Минздрав разработать "регуляторные требования к инновационным таргетным релиз-активным препаратам".

Еще один кандидат предложил "классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом", а также "рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения", говорится в докладе.

Еще один кандидат допускает бесконтактную передачу информации "о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся".

Эта информация поступила в отделения РАН месяц назад и там уже прошли обсуждения, сообщил газете вице-президент РАН Алексей Хохлов. По его словам, "отделение медицинских наук все же сочло возможным рекомендовать к избранию некоторых из фигурирующих в докладе кандидатов". Окончательное решение будет принято по итогам голосования.

23 сентября комиссия по борьбе со лженаукой опубликовала доклад о плагиате и признаках лженауки в работах у 56 кандидатов в академики и членкоры. Экспертные комиссии отделений РАН проверили эти данные и сочли возможным рекомендовать 14 человек из этих 56, заявил 29 октября главный ученый секретарь президиума Академии Николай Долгушкин.

По словам главы комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Васильева, комиссия медицинского отделения в трех из 17 случаев подтвердила нарушения, но решила, что они не критичны и их перевешивают заслуги кандидатов. Отделения общественных наук и историко-филологических наук отрицали "факты нарушений", а отделение сельхознаук заявило, что к своим кандидатам у него нет претензий.

Комиссия по борьбе с фальсификациями оставила за собой право обратиться к общему собранию РАН "в случае рекомендации к избранию на собраниях отделений кандидатов, упомянутых в докладе", добавил Васильев.