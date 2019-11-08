Суд обратил в доход РФ активы полковника ФСБ Черкалина на 6 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, в том числе наличные денежные средства, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина и его близких по иску Генеральной прокуратуры почти на 6,3 млрд рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из решения судьи Оксаны Мрыхиной. При этом сам иск надзорного ведомства удовлетворен частично.

Суд не стал изымать квартиру сестры Черкалиной, где она живет с сыном.

Адвокат полковника Владимир Михайлов заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано. "Полное юридические заключение по выводам суда мы изложим в апелляционной жалобе", - сказал он.

Ответчиками по иску выступали шесть человек: Кирилл Черкалин, его родители и родная сестра, две бывших жены полковника - Дарья Первова и Елизавета Орловская, а также мать последней Инна Орловская.

Согласно исковому заявлению надзорного ведомства, по итогам проверки было установлено, что Черкалин, будучи должностным лицом, предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.

На часть незаконных доходов полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких, утверждала Генпрокуратура.

По итогам проверки ведомство направило в суд иск об обращении в доход государства 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро, обнаруженных в ходе обысков в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей, зарегистрированных и принадлежащих ответчикам - всего имущества и денежных средств на общую сумму около 6,3 млрд рублей.

В ходе разбирательства в Головинском суде прокурор Илья Малофеев уточнил требования надзора. Ведомство решило, что одна из перечисленных в иске квартир, где живут сестра Черкалина и ее восьмилетний сын, была получена ими законно - по договору социального найма, а затем приватизирована. Вместе с тем, в иск были "добавлены" изъятые следствием по уголовному делу в отношении полковника более 40 дорогостоящих наручных часов (Rolex, Hublot, Breguet и др. - ИФ), не менее 14 фирменных сумок, украшения - запонки, колье, браслеты и подвески.

Черкалин, находящийся под арестом, в процессе не участвовал, однако его адвокат Владимир Михайлов заявил о частичном признании доверителем исковых требований: офицер согласился на изъятие в пользу государства найденной у его наличности в различной валюте на сумму около 6,1 млрд рублей (по текущему курсу Центробанка - ИФ), автомобиля Porsche Cayenne и дорогостоящих часов. По словам адвоката, полковник не отрицает, что получил указанное имущество "из непредусмотренных законом источников".

Требования передать государству имущество и деньги других ответчиков Черкалин не поддержал. В частности, согласно позиции полковника, его близкие не относятся к лицам, к которым могут быть применены такие меры в соответствии с антикоррупционным законодательством, а его родители "работали всю жизнь". "Из протоколов допроса Черкалина следует, что никаких денежных средств на приобретение недвижимого имущества своим родственникам он не передавал", - отметил, выступая в прениях сторон в пятницу, адвокат Михайлов.

Орловские не признали исковые требования Генпрокуратуры в полном объеме, Первова признала частично, попросив дать ей возможность примириться с истцом, внеся на депозит суда 11 млн рублей - стоимость ее квартиры, на изъятии которой настаивал надзор.

Черкалин был задержан и арестован в апреле 2019 года. К настоящему времени известно, что ему предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. (часть 6 статьи 290 УК РФ) и мошенничестве на 490 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). Имя полковника, по данным СМИ, фигурирует в ряде других расследований.