Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, согласился на обращение в доход государства почти всех денежных средств, заявленных к изъятию в соответствующем иске Генпрокуратуры.
Как заявил на заседании Головинского суда Москвы адвокат полковника Владимир Михайлов, Черкалин признал передачу государству 200 тыс. 500 долларов, 900 тыс. рублей, 50 млн 490 тыс. долларов, 1 млн 978 тыс. евро, 16 млн 145 тыс. рублей, 22 млн 56 тыс. долларов, 6 млн 522 тыс. евро, 4 тыс. фунтов, 793 млн рублей - а также автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок.
Также Черкалин признает, что получил эти средства и имущество "из непредусмотренных законом источников".
При этом он не признал требования Генпрокуратуры в части требования обратить в доход государства 120 тыс. рублей, около 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома и другую недвижимость, а также ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким.
Ранее сообщалось, что Черкалин частично признал многомиллиардный иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства его имущества, а также имущества и активов его доверенных лиц.
Проверка Генпрокуратуры установила, что полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.
По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд иск об обращении в доход государства 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро, пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей - всего имущества и денежных средств на 6,3 млрд рублей.
В Генпрокуратуре подчеркивали, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.
Арест Черкалина
25 апреля стало известно о задержании начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилла Черкалина. В тот же день он был отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение по делу об особо крупном взяточничестве и особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, офицер с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом получил взятку на сумму в $850 тыс. (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство.
В 2011 году члены организованной группы, в которую входил Черкалин, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы".
В результате, считает следствие, потерпевший был убежден передать группе принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.