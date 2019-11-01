Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые деньги, часы и запонки

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, согласился на обращение в доход государства почти всех денежных средств, заявленных к изъятию в соответствующем иске Генпрокуратуры.

Как заявил на заседании Головинского суда Москвы адвокат полковника Владимир Михайлов, Черкалин признал передачу государству 200 тыс. 500 долларов, 900 тыс. рублей, 50 млн 490 тыс. долларов, 1 млн 978 тыс. евро, 16 млн 145 тыс. рублей, 22 млн 56 тыс. долларов, 6 млн 522 тыс. евро, 4 тыс. фунтов, 793 млн рублей - а также автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок.

Также Черкалин признает, что получил эти средства и имущество "из непредусмотренных законом источников".

При этом он не признал требования Генпрокуратуры в части требования обратить в доход государства 120 тыс. рублей, около 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома и другую недвижимость, а также ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким.

Ранее сообщалось, что Черкалин частично признал многомиллиардный иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства его имущества, а также имущества и активов его доверенных лиц.

Проверка Генпрокуратуры установила, что полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.

По итогам проверки надзорное ведомство направило в суд иск об обращении в доход государства 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро, пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей - всего имущества и денежных средств на 6,3 млрд рублей.

В Генпрокуратуре подчеркивали, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.