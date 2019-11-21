МВД предложило конфисковывать имущество наркоторговцев

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пора принять закон, который разрешит обращать в доход государства имущество, приобретенное на деньги от сбыта наркотиков, считает врио начальника антинаркотического главка МВД Кирилл Смуров. Он заявил это на "круглом столе" в Госдуме.

Он отметил, что пока необходимость доказывания законности происхождения имущества установлена только для госслужащих. По его словам, пора проработать этот вопрос в отношении и других категорий граждан, нарушающих законы.

"Надеюсь, вы согласитесь, что организация и участие в наркопреступлениях должны являться угрозой финансового благополучия лиц их осуществляющих, а также их близких и родственников", - сказал Смуров.