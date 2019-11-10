Арестованный адвокат Хасавов госпитализирован в СИЗО из-за обострения грыжи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в воспрепятствовании правосудию адвокат Дагир Хасавов переведен в медблок СИЗО "Матросская тишина", сообщил "Интерфаксу" его защитник Сергей Беляк.

"Дагира госпитализировали сегодня в больницу при СИЗО "Матросская тишина", так как у него обнаружена пупковая грыжа. После обследования врачи определят дату проведения операции", - сказал он.

Хасавову следствие ранее предъявило обвинение в "воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой" (ч. 1 ст. 294 УК РФ, ч. 4 ст. 309 УК РФ). Он арестован.

Речь идет об уголовном деле в отношении бывших должностных лиц Дагестана, в котором Хасавов участвовал в качестве защитника экс-министра экономики региона Раюдина Юсуфова. Следствие полагает, что адвокат оказывал давление на представителя "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика", который давал свидетельские показания по делу чиновников.