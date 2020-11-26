Защищавший дагестанского экс-министра адвокат Хасавов осужден на 6 лет

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима адвоката Дагира Хасавова по делу о давлении на свидетеля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Еще один фигурант дела - экс-советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов - получил четыре года шесть месяцев колонии общего режима.

Бывшего главного инспектора Счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова - сына экс-министра экономики региона Рауюдина Юсуфова - суд приговорил к трем годам колонии.

Согласно фабуле дела, фигуранты в составе организованной группы при помощи шантажа и угроз принудили потерпевшего к даче ложных показаний (ч. 1 ст. 294 УК РФ).

Речь идет об уголовном деле в отношении бывших должностных лиц Дагестана, в том числе бывшего председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, в котором Хасавов участвовал в качестве защитника Раюдина Юсуфова. Следствие установило, что адвокат оказывал давление на представителя "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика", который давал свидетельские показания по делу чиновников. По делу самого адвоката последний признан потерпевшим.

Хасавов был задержан в начале очередного заседания по делу чиновников в Лефортовском суде Москве 17 сентября 2019 года. Свою вину адвокат не признал.