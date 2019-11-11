Вылет рейса Azur Air из Томска задержался на 10 часов по технической причине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Красноярская прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов по факту многочасовой задержки чартерного рейса авиакомпании Azur Air из Томска в Камрань (Вьетнам), сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Рейс должен был вылететь в полночь по местному времени, однако по технической причине был отложен, вылет ожидается в ближайшее время, посадка завершена, самолет обрабатывают противообледенительной жидкостью", - сказала она.

Полет выполняется на Boeing 757-200, на рейс зарегистрированы 233 пассажира.

Горбунова добавила, что омская транспортная прокуратура проконтролировала соблюдение прав пассажиров во время ожидания: их обеспечили напитками, горячим питанием, желающих разместили в гостинице.