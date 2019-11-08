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"Боинг" S7 дважды не смог вылететь из Новосибирска в Краснодар

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов из-за инцидента с самолетом авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево, сообщила "Интерфаксу" помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина.

"Самолет Boeing 737, вылет которого в Краснодар был назначен на 11:25 по местному времени, дважды пытался взлететь, но срабатывали датчики технической неисправности. На третий раз был предоставлен резервный борт", - сказала Телегина.

В итоге рейс вылетел с более чем четырехчасовой задержкой - в 15:46 по местному времени (11:46 по московскому). На рейс было зарегистрировано 137 пассажиров.

Boeing S7 Новосибирск

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