Пассажир умер на борту самолета рейса Москва-Фергана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Москвы в Фергану (Узбекистан), в пятницу совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Пассажир рейса SVR2419 Домодедово-Фергана, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку, скончался до прибытия медиков. Возраст уточняется. Предположительно, он уроженец Казахстана", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе самарского аэропорта агентству сообщили, что, по предварительным данным, пассажир умер, когда самолет еще был в воздухе. Борт совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме.