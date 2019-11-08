Поиск

Пассажир умер на борту самолета рейса Москва-Фергана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Москвы в Фергану (Узбекистан), в пятницу совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Пассажир рейса SVR2419 Домодедово-Фергана, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку, скончался до прибытия медиков. Возраст уточняется. Предположительно, он уроженец Казахстана", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе самарского аэропорта агентству сообщили, что, по предварительным данным, пассажир умер, когда самолет еще был в воздухе. Борт совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме.

Самара

Новости

Сиреневый туман опустился на Тулу

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

МВД начало работу над законом о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Медики опровергли сообщение о смерти одного из раненных Рамилем Шамсутдиновым солдат

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

ВЦИОМ сообщил о готовности 68% россиян информировать полицию о третьих лицах

"Почта России" попросила выделить ей денег из ФНБ

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

Российские следователи раскрыли секреты использования гипноза при расследовании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');