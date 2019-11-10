Поиск

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства рассказал, что вынужденно сел рейс PBD 324 В737-800 Челябинск-Сочи, женщину сняли с борта.

По его словам, в 6:55 (5:55 по Москве) рейс вылетел в Сочи.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирку высадили из самолета, за то, что она курила в туалете электронные сигареты.

По данным представителя пресс-службы, это женщина 1988 года рождения, вынужденную посадку произвел Боинг 738 рейса 324 "Челябинск-Сочи" авиакомпании "Победа", воздушное судно вылетело.

Самара Курумоч Челябинск Сочи

Новости
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Красноярском крае

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Минэк в ближайшие дни внесет в Правительство план приватизации до 2022 года

Что произошло за день: суббота, 9 ноября

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова проверят на причастность к избиению другой студентки

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Смоленский чиновник погиб при тушении чужого дома

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');