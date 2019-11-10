В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства рассказал, что вынужденно сел рейс PBD 324 В737-800 Челябинск-Сочи, женщину сняли с борта.

По его словам, в 6:55 (5:55 по Москве) рейс вылетел в Сочи.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, пассажирку высадили из самолета, за то, что она курила в туалете электронные сигареты.

По данным представителя пресс-службы, это женщина 1988 года рождения, вынужденную посадку произвел Боинг 738 рейса 324 "Челябинск-Сочи" авиакомпании "Победа", воздушное судно вылетело.