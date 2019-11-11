В Кремле заявили о краже каждого десятого рубля при строительстве "Восточного"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - При строительстве космодрома "Восточный" были похищены 11 млрд рублей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всего (при строительстве Восточного) было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд рублей. Возвращено 3,5 млрд рублей", - отметил Песков. "Всего в общем объеме на строительство Восточного было выделен 91 млрд рублей. Из них освоено 66 млрд рублей", - сказал он.

Из 19 объектов не завершено строительство пяти, добавил Песков.

По его словам, "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела". "Затем, на следующей стадии СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело МВД. Всего осуждено 32 человека.

На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома "Восточный", Песков отметил: "Пять уголовных дел в работе у Следственного комитета".

Он отметил, что "президенту был сделан комплексный доклад по "Восточному", который он привел в качестве иллюстрации".

Ранее в понедельник на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства. По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует".