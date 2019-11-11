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Доцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем", напавшим на него с ножом

По словам историка, невеста ревновала его к детям от другой женщины

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей сожительницы-аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, что любил ее, но они оба потеряли контроль во время ссоры, и девушка напала на него с ножом.

На суде по избранию меры пресечения в понедельник Соколов отвечал на вопросы судьи. "Мы друг друга любили очень сильно. (...) Были вместе пять лет", - сказал Соколов, добавив, что представил Ещенко своим друзьям как невесту, так как они планировали пожениться.

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"Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище", - сказал Соколов, добавил, что она "ревновала к детям (от другого брака - ИФ), от нее было много агрессии". "Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом", - сказал Соколов.

"Раскаиваюсь глубоко в совершенном и полагаю, что ходатайство следствия (об аресте - ИФ) справедливо. Я глубоко поражен тем, что произошло", - сказал Соколов. Он разрыдался в здании суда.

Следствие ходатайствует об аресте Соколова на два месяца, адвокат Александр Почуев просит суд о домашнем аресте.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 – 11 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Анастасия Ещенко

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