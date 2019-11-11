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Суд в Петербурге арестовал доцента Соколова по делу об убийстве аспирантки

Суд в Петербурге арестовал доцента Соколова по делу об убийстве аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве своей ученицы Анастасии Ещенко, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Согласно решению судьи Юлии Максименко, Соколов арестован на два месяца, до 9 января 2020 года.

Как сообщалось, ученый признал свою вину и еще в день возбуждения уголовного дела, 9 ноября, оформил явку с повинной. "Раскаиваюсь глубоко в совершенном и полагаю, что ходатайство следствия (об аресте - ИФ) справедливо. Я глубоко поражен тем, что произошло", - сказал Соколов ранее в беседе с судьей Юлией Максименко.

Как сообщалось, адвокат Александр Почуев просил суд о домашнем аресте в связи с тем, что следствие не предоставило сведений о том, что Соколов представляет общественную опасность. Кроме того, он призывал суд принять во внимание пожилой возраст фигуранта.

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Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 – 11 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
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