Останки аспирантки СПбГУ нашли в Екатерингофке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко случайный прохожий нашел в реке Екатерингофка, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу.

Их нашли на расстоянии не менее 3,5 километра от Фонтанного моста через Мойку, рядом с которым упал в воду подозреваемый в убийстве преподаватель Ещенко, доцент Олег Соколов. В СК предположили, что останки унесло течением.

Соколова вытащили из Мойки 9 ноября. У него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Дома у него нашли женскую голову. После госпитализации и допроса его поместили в СИЗО. Октябрьский суд 11 ноября должен выбрать для него меру пресечения.



Останки Ещенко водолазы ищут с субботы. Сообщалось, что она была убита еще 7 ноября, но подозреваемый сразу не смог избавиться от трупа.

Адвокат Соколова Александр Почуев попросил для 63-летнего доцента гуманную меру пресечения. Следователь попросил арестовать его на два месяца, указав, что пребывание в СИЗО защитит подозреваемого от попыток покончить с собой. Сообщалось, что после задержания историк заявил, что собирался совершить самоубийство в костюме Наполеона.