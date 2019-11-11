Адвокат попросил для историка Соколова гуманную меру пресечения

63-летнего доцента нехорошо держать в СИЗО вместе с рецидивистами, заявил защитник

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев попросил поместить его подзащитного под домашний арест или избрать другую гуманную меру пресечения. Историка заподозрили в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Следствие попросило Октябрьский суд арестовать задержанного на два месяца.

Адвокат заявил, что Соколов подписал явку с повинной, следствие не доказало его опасность для общества и с учетом его возраста ему нужна "более гуманная мера пресечения".

"Максимально - домашний арест с ограничениями. В конце концов, содержать Олега Валерьевича с рецидивистами, у которых по четыре ходки, просто негуманно", - сказал он.

Следствие выступило против домашнего ареста, поскольку квартира доцента стала местом преступления. Также следователь указал, что арест гарантирует безопасность обвиняемого на случай попыток суицида.

Почуев также попросил закрыть процесс, поскольку в суде будут оглашаться сведения о состоянии здоровья и взаимоотношениях его клиента с погибшей и нельзя нарушать его право на тайну личной жизни.

Судья Юлия Максименко отметила, что эти сведения уже широко известны общественности, и процесс закрывать не стала.

63-летнего историка, кавалера ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали 9 ноября после падения в Мойку. В его рюкзаке нашли две женские руки и травматический пистолет, а дома - женскую голову. Источник "Интерфакса" рассказал, что историка заподозрили в убийстве своей бывшей студентки, сожительницы и соавтора.

Анастасии Ещенко было 24 года, она переехала в Петербург из Краснодарского края, окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

СМИ сообщали, что девушка была застрелена 7 ноября, а подозреваемый не сразу смог избавиться от тела. После задержания он сообщил, что планировал покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.