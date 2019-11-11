СПбГУ уволит историка Соколова, арестованного по делу об убийстве аспирантки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве своей сожительницы и коллеги, аспирантки Анастасии Ещенко.

"В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением. Все обстоятельства трагедии установит следствие", - заявили "Интерфаксу" в СПбГУ в понедельник.

В университете подчеркнули, что коллектив вуза выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Вместе с тем, в СПбГУ заявили: информация о том, что ранее студенты жаловались руководству университета на рукоприкладство со стороны Соколова, не соответствует действительности.

"В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Олег Соколов регулярно получал положительные характеристики", - отметили в учебном заведении.

В то же время в вузе сообщили, что более года назад после конфликта Соколова с его оппонентом, историком и публицистом Евгением Понасенковым в университет массово стали поступать письма, в которых Соколова требовали уволить за "воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство". Однако по результатам судебного разбирательства было установлено, что доцент не нарушал законов в плане использования в исследованиях результатов работы других людей.

"Что касается инцидента, возникшего на публичной лекции, в ходе которого доцент резко высказался в адрес одного из слушателей, то данная ситуация стала предметом рассмотрения Комиссии по этике СПбГУ, которая пришла к выводу о том, что преподаватель нарушил этические нормы. В связи с этим приказом от 28.04.2019 Соколов был привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в университете.

"Относительно публикации в СМИ, содержавшей информацию об избиении и угрозе убийством, необходимо заметить, что в тексте описывались события 10-летней давности. При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Соколов к уголовной ответственности привлечен не был", - добавили в СПбГУ, подчеркнув, что уже сейчас работают над тем, чтобы создать дополнительный комплекс мер по предотвращению подобных ситуаций в обществе.

Кроме того, в вузе отметили, что университет полностью поддерживает инициативы депутата Госдумы Евгения Марченко о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций о случаях домашнего насилия с участием их сотрудников, а также о восстановлении требования об обязательном предоставлении работниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья.

Ранее в понедельник стало известно, что Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу доцента Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве Ещенко. Согласно решению судьи Юлии Максименко, Соколов арестован на два месяца, до 9 января 2020 года.

Ученый признал свою вину и еще в день возбуждения уголовного дела, 9 ноября, оформил явку с повинной. "Раскаиваюсь глубоко в совершенном и полагаю, что ходатайство следствия (об аресте - ИФ) справедливо. Я глубоко поражен тем, что произошло", - сказал Соколов ранее в беседе с судьей Максименко.

Дело историка Соколова

63-летний Соколов был задержан 9 ноября. Его достали из Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и до воскресенья находился в больнице.

Ещенко была сожительницей Соколова, ей было 24 года. На суде следователь уточнил, что девушка была убита четырьмя выстрелами. Соколов утверждал, что убийство произошло в ходе ссоры, изначально девушка напала на него с ножом. "Она (...) казалась мне прекрасным идеалом, но превратилась в чудовище", - сказал Соколов, добавив, что Ещенко ревновала к его детям от другого брака.

Далее Соколов для сокрытия следов преступления решил расчленить труп убитой и выбросить останки в Мойку. Дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы.

С субботы водолазы обследовали дно реки Мойка в поисках останков жертвы. Позднее они были обнаружены в реке Екатерингофке, в 3,5 км от Мойки, куда, вероятно, их отнесло течением.