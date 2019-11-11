Патрушев предупредил о нарастании рисков ядерной войны из-за действий США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Нежелание США работать над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и их возможный выход из договора по открытому небу негативно влияют "на предсказуемость военно-стратегической обстановки", в несколько раз увеличивают риски для человечества, ведут к понижению порога применения ядерного оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В один ряд с развалом упомянутого договора (о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД, - ИФ) можно поставить выход США в 2002 году из договора по ПРО, нежелание Вашингтона ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, а также недавнее заявление Белого дома о подготовке к выходу из договора по открытому небу", - написал Патрушев в статье в "Российской газете", опубликованной в понедельник.

Секретарь Совбеза РФ заявил о росте рисков для России, связанных "с началом развала текущей архитектуры стратегической стабильности и системы контроля над вооружениями в результате односторонних действий США". По словам Патрушева, Соединенные Штаты стремятся "избавиться от международно-правовых рамок, ограничивающих их военные возможности".

"Показателен пример договора о ракетах средней и меньшей дальности. Запустив процесс его демонтажа, американцы предсказуемо попытались переложить всю вину на Москву. В чем конкретно эта вина состоит, США решили не объяснять. При этом буквально через считанные недели после прекращения действия договора американская сторона провела испытания ракеты средней дальности, свидетельствующие о том, что Вашингтон готовился к выходу из соглашения заранее", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев в своей статье также обратил внимание, что хотя Вашингтон называет Россию угрозой для США в военной сфере, "в Белом доме предпочитают забывать о том факте, что американский военный бюджет, который в 2019 году составил около 716 миллиардов долларов, более чем в 15 раз превышает российский".