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Члены коалиции по разгрому ИГ признали, что им предстоит еще много работы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министры глобальной коалиции по разгрому ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) на состоявшейся в Вашингтоне встрече констатировали, что проделана большая работа, но и многое ещё остается сделать.

"Они подтвердили свою приверженность этой коалиции. Они признали большой успех, который мы имели с разрушением халифата еще в марте, уничтожением аль-Багдади (Абу Бакр аль-Багдади - ИФ), лидера ИГ, в прошлом месяце, а также Абу Хасана, его, по существу, номер два, и другие успехи, которых мы добились", - заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в ходе брифинга в госдепе.

Однако, добавил он, "нам предстоит пройти долгий путь прежде, чем мы сможем списать ИГ как террористическую угрозу в Ираке и Сирии, а также во всем мире".

По словам Джеффри, на встрече также обсуждалась необходимость борьбы с задержанными иностранными боевиками и вопрос о том, стоит ли их репатриировать на родину.

Кроме того, члены коалиции обсудили планы своей работы и их финансирование.

Из намеченных $1млрд в 2019 году собрали уже несколько сотен миллионов, отметил Джеффри.

Исламское государство

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