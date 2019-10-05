В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 55 населенных пунктов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В зоне паводка в 8 муниципальных образованиях Хабаровского края остаются 55 населенных пунктов, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В зоне паводка в 8 муниципальных образованиях региона остаются 55 населенных пунктов. Из них в 3 поселках отмечается подтопление 46 частных жилых домов. В 29 населённых пунктах вода сохраняется на 269 приусадебных участках и 58 участках межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. В зоне подтопления находится 326 земельных участков и 12 дачных участков", - говорится в сообщении.

В Хабаровске остаются подтопленными 29 земельных участков, в пригороде вода полностью сошла со всех приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет.

"В результате продолжающегося спада уровня реки Амур и проведения работ по откачке воды из подтопленных территорий число подтопленных домов уменьшается. За прошедшие сутки ещё 17 частных домовладений в п. Хорпинский Комсомольска-на-Амуре освободились от воды", - сообщает пресс-служба.

По состоянию на утро 5 октября, по информации Дальневосточного УГМС, уровень воды в Амуре у города Комсомольск-на-Амуре составил 610 см (снижение на 11 см), у города Хабаровска - 374 см (снижение на 15 см), в течение двух суток в Хабаровске ожидается спад уровня воды еще на 25-30 см. У города Николаевска-на-Амуре отмечаются колебания воды под влиянием приливно-отливных процессов, уровень реки был зафиксирован на отметке 240 см (снижение на 3 см).

На Амуре в Ульчском районе на участке между селами Мариинское и Тахта уровни воды сохраняются на отметках выше опасного явления, от с. Елабуга до с. Циммермановка - выше отметок неблагоприятного явления.

На территории региона продолжают действовать два пункта временного размещения людей. В них проживают 36 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

"Мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на постоянном контроле ГУ МЧС края, правительства региона, органов местного самоуправления. В Центре управления в кризисных ситуациям МЧС региона организован ежедневный сбор и анализ поступающей информации. Всего для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 212 человек и 52 единицы техники, в том числе 14 плавсредств", - сообщает пресс-служба.