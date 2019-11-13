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Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в этом году неуместна.

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"Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, какова его позиция относительно возможности перенести один из выходных с январских праздников на 31 декабря, чтобы россияне смогли подготовиться к встрече Нового года.

"Здесь нет предмета дискуссии", - добавил Песков. Он напомнил, что ежегодно выходные дни перераспределяются по-разному. В результате иногда январские каникулы получаются длиннее, иногда короче.

В июле премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в следующем году. Как отмечается в документе, в 2020 году россияне будут отдыхать восемь дней в Новый год - с 1 по 8 января.

Дмитрий Песков

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