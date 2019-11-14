Власти Приамурья обещали помочь семьям жертв и раненых при стрельбе в колледже

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал глава региона в инстаграме.

Утром в четверг студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. На месте происшествия нашли тела двух человек, в том числе самого стрелка. Три человека ранены.

По предварительным данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. Оружие было зарегистрировано на молодого человека, устроившего стрельбу.

Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками.