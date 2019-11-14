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Власти Приамурья обещали помочь семьям жертв и раненых при стрельбе в колледже

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал глава региона в инстаграме.

Утром в четверг студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. На месте происшествия нашли тела двух человек, в том числе самого стрелка. Три человека ранены.

По предварительным данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. Оружие было зарегистрировано на молодого человека, устроившего стрельбу.

Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками.

Благовещенск Амурская область Василий Орлов

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