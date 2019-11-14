Поиск

Студенты охарактеризовали стрелка в Амурском колледже как "тихого, спокойного парня"

Студенты охарактеризовали стрелка в Амурском колледже как "тихого, спокойного парня"
Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства
Фото: Екатерина Киселева/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства характеризуют устроившего стрельбу молодого человека как спокойного неконфликтного человека.

"Он был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Учился на четвертом курсе. Никто его не трогал, абсолютно никто", - рассказал один из студентов колледжа на видеозаписи, распространенной в интернете.

По словам другого студента, парень, устроивший стрельбу, "был добрый, занимался спортом".

Как сообщалось, в четверг 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний юноша, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. Стрелок покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Благовещенск Амурская область

Новости по теме

Новости

В Минске сообщили о предложении Москвы разместить в Белоруссии авиабазу

СК возложил на пилотов вину за гибель "Боинга" в Казани в 2013 году

Занятия в благовещенском колледже прерваны на неопределенный срок после стрельбы

Колледж в Благовещенске был подключен к системе охраны

11-летний мальчик умер в школе в Хабаровске

Дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в благовещенском колледже

Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске найден мертвым

Один человек погиб в перестрелке в благовещенском колледже

Один человек погиб в перестрелке в благовещенском колледже

Стрельба произошла в одном из колледжей Благовещенска

Доцент СПбГУ Соколов дал показания против себя на допросе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');