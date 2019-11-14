Студенты охарактеризовали стрелка в Амурском колледже как "тихого, спокойного парня"

Здание Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Фото: Екатерина Киселева/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства характеризуют устроившего стрельбу молодого человека как спокойного неконфликтного человека.

"Он был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Учился на четвертом курсе. Никто его не трогал, абсолютно никто", - рассказал один из студентов колледжа на видеозаписи, распространенной в интернете.

По словам другого студента, парень, устроивший стрельбу, "был добрый, занимался спортом".

Как сообщалось, в четверг 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний юноша, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. Стрелок покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).