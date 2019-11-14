Дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в благовещенском колледже

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске, сообщается на сайте Следственного комитета РФ

Уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений), говорится в сообщении.

По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него.

От огнестрельных ранений погиб 19-летний молодой человек, еще трое - 17, 19 и 20 лет - пострадали и доставлены в больницу. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба. По данным УМВД, погибли два человека, в том числе сам стрелок. Трое пострадали.

Предварительной причиной случившегося назван конфликт между сверстниками.