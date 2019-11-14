Колледж в Благовещенске был подключен к системе охраны

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Колледж в Благовещенске, где в четверг утром студент открыл стрельбу, был оборудован исправной системой охраны, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"По информации министерства образования и науки Амурской области, главный корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жалоб от студентов и преподавателей колледжа в минобразования области не поступало.

Между тем власти Благовещенска решили усилить меры безопасности в социальных учреждениях города после происшествия.

"Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города", - сообщается в официальном аккаунте мэрии Благовещенска в инстаграме.

Как отмечается, глава города Валентина Калита выехала на место происшествия.

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него. В результате один человек погиб, трое ранены. Стрелок покончил жизнь самоубийством.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).