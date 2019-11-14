Устроившего стрельбу в Амурском колледже ранили в перестрелке с полицией

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, перед тем, как совершить самоубийство, был ранен в перестрелке с оперативниками, сообщил начальник УМВД региона Николай Аксенов.

По его словам, полицейские обнаружили вооруженного студента на втором этаже колледжа. Увидев оперативников, молодой человек начал стрелять в них. "В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий. Был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В ходе перестрелки нападавший был ранен, после чего покончил с собой. Жертвами нападения стали четверо учащихся, один из которых скончался", - сообщил Аксенов подробности ЧП на расширенном заседании антитеррористической комиссии в Благовещенске.

В свою очередь преподаватель Амурского колледжа Валерия Манушкова рассказала о развитии событий после того, как студент с ружьем появился в дверях кабинета. "У нас была практическая работа, и все ребята сидели за компьютерами. Даниил (Засорин - ИФ) пришел, спустя минут 20, наверное, от начала пары. Он зашел в кабинет, встал в дверях, был в застегнутой куртке, в руках было ружье, в зубах сигарета. Я краем глаза увидела, что кто-то зашел, поворачиваюсь - он стоит с ружьем. Я сразу встала, говорю: "Что ты делаешь?" Он сказал: иди отсюда. Потом был выстрел", - сообщила Манушкова в распространенном в интернете видео.

Преподаватель рассказала, что спряталась под парту. Затем последовал второй выстрел. На ее просьбы прекратить стрельбу он отреагировал очередным приказом покинуть аудиторию. "Я выбежала, побежала к охраннику. Сказала нажимать на "тревожные кнопки", вызывать полицию", - вспоминает преподаватель.

В четверг, 14 ноября, 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, несколько молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме того, против сотрудников Амурского возбудили дело о халатности, в рамках расследования задержан охранник учебного заведения.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.