На сотрудников Амурского колледжа, где учащийся устроил стрельбу, завели дело

Фото: Екатерина Киселева/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Благовещенске в отношении персонала Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу по учащимся, задержан охранник, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В отношении должностных лиц указанного учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации (ЧОП) "Сириус-А", который охранял учебный корпус. Петренко добавила, что сейчас следователи допрашивают сотрудников Амурского колледжа.

Она отметила, что по предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошла трагедия, отсутствовал рамочный металлодетектор.

Петренко напомнила, что в связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее в четверг стало известно, что охранник, работавший в колледже в Благовещенске, не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В четверг 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства (Благовещенск) устроил стрельбу в одной из аудиторий заведения. В результате погиб его сверстник, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.

Официальные представители ведомств не называли имени стрелка. По данным некоторых СМИ это местный житель Даниил Засорин.