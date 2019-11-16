"Ъ" узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".

По данным издания, Уилан в то время еще служил в морской пехоте США и находился в официальном отпуске, а его подразделение работало в Ираке. Источники отмечают, что телефон американца прослушивался, за его встречами также следили. В частности, в перехваченных спецслужбами разговорах Уилан серьезно или в шутку говорил, что имеет отношение к разведке и заинтересован в получении секретных данных.

Американец приезжал в Россию ежегодно в течение десяти лет, постепенно расширяя круг знакомств. Для налаживания контактов с одним из новых знакомых Уилан привез книгу заочно осужденного за госизмену бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.

Источники "Ъ" подчеркивают, что флешку, после получении которой Уилан был задержан, предоставил действующий сотрудник спецслужб. На ней, предположительно, был список специалистов одного из подразделений ФСБ России. Собеседники газеты уверяют, что Уилан знал о содержимом носителя и сам в разговоре накануне описывал, какие данные ему необходимы.

Гражданин США и еще нескольких стран Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, а затем арестован. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб и утверждает, что на полученной фигурантом флешке были записаны секретные данные. Он сам уверяет, что на носители были его личные материалы по итогам предыдущих поездок в Россию. Брат Уилана Дэвид заявлял, что мужчина приехал в Россию по приглашению на свадьбу.