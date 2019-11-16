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Что произошло за день: суббота, 16 ноября

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Он скончался в ночь на субботу в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Исаеву был 41 год.

- На Кубани похоронили девушку, убитую экс-преподавателем СпбГУ Олегом Соколовым. Церемония прошла в краснодарской станице Старовеличковской, проститься с Анастасией Ещенко пришли сотни людей.

- В Париже в годовщину начала протестов задержали 105 человек. Штраф за протестные выступления в неположенном месте получил 71 человек. Полиция применяла слезоточивый газ.

- "Ъ" узнал, что ФСБ начала следить за Полом Уиланом в 2007 году. Тогда американец, обвиняемый в шпионаже, впервые приехал в Россию и, по данным источников издания, начал искать контакты сотрудников спецслужб.

- В Киеве задержан глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко. Первоначально телеканал "Прямой" сообщил, что мужчину похитили на глазах у его ребенка, однако позднее в СБУ Украины уточнили, что это было задержание по поручению Генпрокуратуры.

- Билл Гейтс опередил Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Состояние основателя компании "Майкрософт" оценивается в $110 млрд, а основателя Amazon - в $109 млрд. Безос удерживал позиции самого богатого человека в мире с 2017 года, тогда же он стал первым, кто преодолел отметку в $100 млрд.

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