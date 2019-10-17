Захарова заявила, что США никогда не опровергали обвинения Уилана в шпионаже

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская сторона в ходе рабочих контактов не опровергала предъявленные Полу Уилану обвинения в шпионаже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сказала Захарова на брифинге в четверг, "факт шпионской деятельности Пола Уилана хорошо задокументирован". Она добавила, что публично США продолжают выражать озабоченность судьбой осужденного в РФ американца, говорить о незаконности проводимых в отношении него действий.

"Но сотрудники американского посольства в Москве, как и дипломаты еще трех стран, регулярно получают доступ к нему, поэтому прекрасно знают, что заявления, которые делаются Уиланом при продлении срока ареста, о неких издевательствах и даже угрозе (его - ИФ) жизни, это некая провокационная линия защиты", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дело Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел. Кроме того, Уилан в ходе судебного заседания в сентябре заявлял, что эту флэшку ему подбросили.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснял, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп, рассказал Дэвид Уилан.