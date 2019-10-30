Иркутский губернатор подал пять исков к местным СМИ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в Кировский районный суд Иркутска пять исков к местным СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из картотеки дел суда. Четыре иска поступили в суд в сентябре, пятый - 24 октября.

Один из исков подан к ООО "Тысяча вольт", по два - к ООО Издательская группа "Восточно-Сибирская правда" и частному образовательному учреждению дополнительного образования "Компьютерный колледж Рамина".

Суть исковых требований не раскрывается.

В пресс-службе обладминистрации эти разбирательства комментировать отказались, "так как в исках фигурируют третьи лица".

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, одним из соучредителей компьютерного колледжа "Рамина" является Дмитрий Таевский (главный редактор портала "Бабр.ру" - ИФ).

"Тысяча вольт" ведет сетевое издание "МК Байкал", в свою очередь, "Восточно-Сибирская правда" издает одноименную газету.