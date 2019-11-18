Волож обязался не продавать пакет из 95% своих акций класса B в течение двух лет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава группы "Яндекса" и сооснователь компании Аркадий Волож обязался не продавать пакет из 95% своих акций класса B в течение двух лет, сообщила компания. Такое соглашение он заключил в рамках реализации планов по изменению акционерной структуры компании.

В годовом отчете "Яндекса" за 2018 год говорилось, что Воложу принадлежит 32 млн 209 тыс. 684 акций класса B или 85,03% от всех акций данного типа.

Волож также планирует создать семейный траст, куда, в случае смерти владельца этих акций, могут быть переданы акции B без возможности конвертации в класс A в течение двух лет. Сейчас при подобном сценарии предусматривается автоматическая конвертация акций.

Ранее 18 ноября стало известно, что совет директоров "Яндекса" предложил ввести в структуру управления компании некоммерческий фонд общественных интересов. Фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек из 12. Также он сможет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду даст обновленная "золотая акция" "Яндекса". Предполагается, что ее фонду передаст Сбербанк и права по ней будут расширены. Пока она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

Влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании фонд не сможет.

"В исключительных случаях, когда совет директоров намеренно не выполняет решения фонда, затрудняет работу новой структуры или принимает решения, способные повлиять на национальную безопасность, фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса". После исправления ситуации руководитель будет восстановлен в должности", - указала компания.

Акционеры "Яндекса" должны утвердить предложенные изменения на внеочередном собрании 20 декабря.

Совет также одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн. Речь идет об акциях класса А нидерландской Yandex N.V.

Летом 2019 года депутат Антон Горелкин внес в Думу законопроект об ограничении иностранного владения в "значимых интернет-ресурсах" пределом в 20%. К таким ресурсам он предложил отнести такие компании, как "Яндекс" и Mail.Ru. Правительство поддержало эту идею с условием, что планка для иностранного участия будет повышена до уровня 50% минус 1 акция. В РСПП согласились установить порог иностранного владения на уровне 49%, но выдвинули условие, что нужно учитывать только голосующие акции, а не экономическое участие.