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Российские экипажи "Союзов" будут урезаны для доставки на МКС американцев

В связи с этим будет сокращена и программа экспериментов на станции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счет урезания российских экипажей "Союзов", сообщил в четверг журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать", - сказал Рогозин.

По его словам, с просьбой предоставить места на "Союзах" в 2020-2021 годах к нему обратился глава NASA Джим Бранденстайн. Просьба связана с тем, что американцам "требуется дополнительное время, чтобы перепроверить все решения по аварийной системе спасения", пояснил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также отметил, что из-за сокращения российских экипажей придется сократить программу экспериментов на МКС.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что американский астронавт войдет в состав ближайшего экипажа на МКС вместо японца Хосидэ Акихико. С такой просьбой американская сторона обратилась к "Роскосмосу".

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских пилотируемых кораблей: "Союз МС-16" и "Союз МС-17". Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что экипаж корабля "Союз МС-17" впервые за 20 лет должен состоять только из россиян. При этом он допустил вероятность того, что НАСА обратится к Роскосмосу с просьбой о включении в состав экипажа своих астронавтов из-за неготовности американских пилотируемых кораблей.

Роскосмос МКС Дмитрий Рогозин

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