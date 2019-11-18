"Яндекс" допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

Изменения могут увеличить нагрузку на сотрудников и вызывать подозрения у партнеров и поставщиков компании

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Предложенные изменения в структуре корпоративного управления "Яндекса" могут отрицательно повлиять на несколько аспектов деятельности компании: финансовые результаты, корпоративную культуру, позиционирование бренда, количество пользователей и стоимость акций класса A (торгуются на Nasdaq). Об этом говорится в материалах к внеочередному собранию акционеров компании.

Изменения усложнят структуру управления компанией и могут создать ощущение более активного участия государства в деятельности компании, предупредили в "Яндексе".

"Возможно, что некоторые наши пользователи, поставщики и партнеры по бизнесу могут отложить принятие решений по бизнес-вопросам или же прекратить, изменить или пересмотреть отношения с нами", - говорится в материалах.

Предложенные изменения также потребуют дополнительной административной нагрузки на менеджмент и других работников, считают в компании.

"Яндекс" должен продолжать совершенствовать работу операционных и финансовых систем, управленческий контроль, а также поддерживать тесную взаимосвязь со всем персоналом. Если из-за реструктуризации работа по этим направлениям замедлится или не будет соответствовать ожиданиям, то это также может негативно повлиять на бизнес "Яндекса".

"В течение 2018 и 2019 годов стало ясно, что у российских властей есть опасения по поводу иностранного влияния на этот стратегически важный бизнес. Мы считаем, что эти проблемы создали серьезный риск для компании, проявляющийся в постоянном рассмотрении потенциальных ограничений на иностранную собственность предприятий нашего сектора", - отмечается в документе.

20 декабря акционеры "Яндекса" должны одобрить предложение о создании некоммерческого Фонда общественных интересов, который получит некоторые управленческие функции и будет следить за соблюдением баланса интересов общества, акционеров, сотрудников и пользователей "при обсуждении чувствительных для общества вопросов в рамках ограниченного и четко определенного списка".

В компании ранее заверяли, что фонд не будет государственной структурой, он не сможет влиять на многие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании и что компания не перестанет быть публичной. Источник "Интерфакса", близкий к Кремлю, при этом сказал, что предложенные изменения согласовывались с администрацией президента.

Фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек из 12. Также фонд сможет участвовать в принятии решений о согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран. В отдельных ситуациях фонд сможет временно заменять гендиректора российского "Яндекса".

"Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов - у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов - у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, свыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.

Предложения по изменению структуры управления "Яндексом" были сформулированы после того, как в Госдуму был внесен законопроект об ограничении иностранного владения компаниями, подобными "Яндексу" пределом в 20%.