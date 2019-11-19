Мосгорсуд оставил Пола Уилана в СИЗО

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста гражданину США Полу Уилану до конца декабря. Его защита просила перевести его под домашний арест или освободить под залог. Их ходатайство было отклонено.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку Уилана обвиняют в шпионаже и его дело засекречено. Американец участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Побеседовать с журналистами в перерыве он не мог, поскольку звук был отключен.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. 24 октября Лефортовский суд продлил ему арест до 29 декабря 2019 года.

Ранее он проходил службу в морской пехоте США. После задержания выяснилось, что у него есть гражданства Ирландии, Канады и Великобритании.

Его обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. При задержании у него изъяли флешку с материалами, составляющими гостайну. Его защита утверждает, что он приехал в Россию по приглашению на свадьбу. На флешке, которую ему передали и которую он не успел просмотреть, должны были быть материалы о его предыдущих поездках в Россию.

Уилан вину не признает и считает свое преследование политическим.

Расследование его дела завершено. Он и его адвокаты изучают материалы дела. Адвокат Владимир Жеребенков ранее говорил, что в деле он пока не видел доказательств вины своего подзащитного и никто из свидетелей не заявлял, что Уилан их вербовал и склонял к шпионажу.