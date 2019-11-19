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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.

"Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. (...) Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД", - сказал журналистам Почуев.

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По словам адвоката, "данный вопрос должна комментировать пресс-служба МВД, сотрудники которой осуществляли конвоирование".

"Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого", - добавил Почуев.

11 ноября суд в Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего преподавателя СПбГУ Соколова за убийство своей 24-летней сожительницы - аспирантки Ещенко. Соколов признал вину в этом преступлении. Следствие установило, что девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и утопил его части в реке Мойке.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 – 19 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Анастасия Ещенко

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