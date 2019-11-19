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Защита задумалась об убийстве Соколовым аспирантки из-за фазы Луны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Защита бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, арестованного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил, рассматривает различные версии произошедшего, в том числе влияние фазы Луны, сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Вот тут недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках работы по формулированию вопросов к предстоящей психолого-психиатрической экспертизе задали интересный вопрос по поводу фазы Луны. Оказывается, Луна была в активной фазе, и было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт - что многие дебюты шизофрении, многие дебюты психических расстройств совершаются именно в это время", - отметил юрист.

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Почуев отметил, что Соколов переведен из карантина в камеру СИЗО "Кресты" в Петербурге, ему переданы книги, но он находится в подавленном состоянии и "не видит пока смысла в своей жизни".

"Он в СИЗО-1, это так называемые "Кресты" новые. Нарушений условий содержания не установлено, он содержится в хороших условиях, переведен из карантина в простую камеру. Сидит вместе с обвиняемым в ненасильственном преступлении, не рецидивистом", - сказал Почуев журналистам во вторник.

"Психологическое состояние, конечно, сильно подавленное... Следственный комитет и МВД по ходатайству защиты приняли меры. Но он не видит пока смысла в своей жизни, не видит исхода из этой ситуации", - заявил Почуев.

По словам адвоката, защита передала ему книги: "Этногенез" Гумилева и литературу из квартиры. Почуев отметил, что арестованный собирался в дальнейшем "осуществлять творческую деятельность".

Петербургский историк Соколов арестован за убийство своей 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором он уже признал вину. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза, почле чего историк расчленил ее тело и утопил часть его в Мойке.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 – 19 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Олег Соколов Анастасия Ещенко

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