Бастрыкин поручил проверить публикации о жалобах другой студентки на доцента Соколова

Он направил в Петербург криминалистов из Москвы для помощи следствию

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям проверить публикации СМИ об угрозах и насилии со стороны доцента СПбГУ Олега Соколова, на которого ранее жаловалась студентка. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин также направил в Петербург криминалистов из Главного управления криминалистики СК для помощи следствию. Соколова 11 ноября арестовали по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

В 2018 году после инцидента с выдворением слушателей с лекции Соколова за критику его трудов "МК" рассказал о том, что за десять лет до того на доцента жаловалась одна студентка. В декабре 2008 года она подала заявление в полицию о том, что в конце ноября преподаватель ее избил, когда узнал, что она хочет от него уйти. В заявлении она указала, что он привязал ее к стулу, бил, угрожал изуродовать горячим утюгом и убить, а также пытался душить шнурком, но в итоге отпустил. По данным газеты, тогда обвинения в адрес историка до суда не дошли.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера ордена Почетного легиона и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали 9 ноября после того, как он упал в Мойку. При нем нашли рюкзак с двумя отрезанными руками и травматическим пистолетом. Дома у него нашли отрезанную голову. По данным СМИ, Ещенко была убита 7 ноября, но подозреваемый не смог быстро избавиться от тела.

В суде 11 ноября Соколов заявил, что Ещенко напала на него с ножом, они оба потеряли контроль над собой и он ее убил.