Суд вернул государству здание в Горно-Алтайске, подаренное шведским "Свидетелям Иеговы"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Горно-Алтайский городской суд вернул государству здание с участком земли, которые ранее были подарены шведской общине "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России). Суд признал сделку о пожертвовании этой недвижимости недействительной, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Речь идет о нежилом здании общей площадью 148,5 кв.м. и участка общей площадью 654 кв.м. Местная община "Свидетелей Иеговы" передала их шведской общине. Прокуратура Горно-Алтайска оспорила эту сделку, указав на нарушение прав России на имущество, ранее уже обращенное Верховным судом в собственность государства при ликвидации религиозной организации.

Суд подтвердил, что договор о пожертвовании был мнимой сделкой, которую заключили, чтобы избежать возврата недвижимости государству.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их в России.